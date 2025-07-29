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Один з найпопулярніших овочів знову почав дорожчати. Лише за тиждень ціна змінилась на 19%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні знову починає дорожчати огірок. Це пояснюють скороченням пропозиції через несприятливі погодні умови. При цьому попит залишається високим.

Станом на 25 липня українські тепличні комбінати вели реалізацію огірка не дешевше за 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг). У середньому це на 19% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Якщо порівнювати ціни з минулим роком, то фіксують здешевлення огірків на 24%. Водночас виробники не виключають, що якщо погода покращиться, ціни знову можуть змінитися.

Нагадаємо, в Україні зменшився врожай пшениці. Експерти припускають, що внаслідок цього у цьогорічному вимірі хліб в Україні може подорожчати на 25%.