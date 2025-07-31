В Україні оголосили масштабну тривогу
В Україні ввечері, 31 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу. РФ підняла в повітря винищувач МіГ-31К
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня армія РФ запустила по Україні вісім ракет, а також 309 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 291 ворожу ціль.
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