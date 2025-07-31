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США офіційно звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За даними джерела, президент Дональд Трамп чітко висловив позицію щодо необхідності завершити переговори в зазначений термін.

Американська сторона наголосила, що як Росія, так і Україна мають домовитися про припинення вогню та встановлення тривалого миру. Цю позицію озвучив високопоставлений дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки, яке відбулося у четвер.

Він також зазначив, що Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для підтримки миру і сприяння виконанню угоди. Таким чином, Вашингтон прагне активізувати дипломатичний процес і закликає сторони до швидкого врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною. Дмитро Медведєв відреагував на слова Трампа про розчарування в Путіні.