Угода про припинення війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, - Reuters
США офіційно звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня
Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.
За даними джерела, президент Дональд Трамп чітко висловив позицію щодо необхідності завершити переговори в зазначений термін.
Американська сторона наголосила, що як Росія, так і Україна мають домовитися про припинення вогню та встановлення тривалого миру. Цю позицію озвучив високопоставлений дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки, яке відбулося у четвер.
Він також зазначив, що Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для підтримки миру і сприяння виконанню угоди. Таким чином, Вашингтон прагне активізувати дипломатичний процес і закликає сторони до швидкого врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною. Дмитро Медведєв відреагував на слова Трампа про розчарування в Путіні.