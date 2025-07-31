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31 липня 2025, 20:59

Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

31 липня 2025, 20:59
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фото: Офіс Президента України
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Українські війська успішно утримують позиції на Покровському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Окупаційні війська продовжують намагатися пробитися крізь оборону українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворожі війська та успішно знищують російських диверсантів.

Президент повідомив, що на Покровському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати позиції.

Зеленський також зауважив, що це є тактикою російських військ, а відповідь України на неї – "знищення окупанта".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії. Зокрема протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 070 загарбників, одну систему ППО, танк, 16 артилерійських систем і 209 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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