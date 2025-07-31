Президент однієї з країн заявив, що визнає окуповані території України частиною РФ

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Про це президент Нікарагуа Даніель Ортега написав у листі російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє RegioNews із посиланням на місцеву газету El 19 digital.

"Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У МЗС України заяву Ортеги поки не коментували.

Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа в оточенні Путіна почали погрожувати США війною. Відповідну заяву зробив Дмитро Медведєв.