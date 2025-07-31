В Украине объявили масштабную тревогу

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В Украине вечером, 31 июля, была объявлена масштабная воздушная тревога. РФ подняла в воздух истребитель МиГ-31К

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 июля армия РФ запустила по Украине восемь ракет, а также 309 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 291 враждебную цель.