В Украине объявили масштабную тревогу
В Украине вечером, 31 июля, была объявлена масштабная воздушная тревога. РФ подняла в воздух истребитель МиГ-31К
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 31 июля армия РФ запустила по Украине восемь ракет, а также 309 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 291 враждебную цель.
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