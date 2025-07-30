Жінок деяких професій будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

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Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Зокрема, внесено зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування; актуалізовано перелік звітних документів; приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.

Також передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг".

Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада. Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня.