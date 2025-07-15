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15 липня 2025, 13:59

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада

15 липня 2025, 13:59
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фото: ілюстративне
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Верховна Рада України підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Відповідні законопроєкти парламентарі схвалили на черговому засіданні 15 липня. Ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.

Згідно з ухваленим рішенням, воєнний стан і мобілізаційні заходи триватимуть від 7 серпня до 5 листопада 2025 року включно. Це вже 16-те продовження режиму воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Голосування у Верховній Раді

Мобілізація передбачає обов’язковий призов чоловіків віком від 18 до 60 років на військову службу для укомплектування підрозділів Збройних сил та інших формувань оборони. Воєнний стан, у свою чергу, дає змогу органам влади оперативніше реагувати на загрози безпеці та вводити тимчасові обмеження, якщо це необхідно.

Раніше повідомлялося, Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада.

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