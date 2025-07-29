В Україні змінять правила медогляду: кого перевірятимуть по-новому

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Міністерство охорони здоров’я планує змінити порядок обов'язкових медичних оглядів для працівників, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах

Про це йдеться у проєкті наказу МОЗ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", передає RegioNews.

Обов'язкові медичні огляди проходитимуть:

працівники, що мають контакт із шкідливими речовинами або умовами (хімікати, радіація, вібрація, шум тощо);

особи, які працюють на посадах із професійним добором;

працівники до 21 року;

працівники, задіяні в нічних змінах.

Згідно з проєктом, передбачено три види медичних оглядів:

Попередній – під час прийому на роботу, для оцінки професійної придатності.

Періодичний – залежить від специфіки роботи, допомагає вчасно виявити хвороби.

Позачерговий – на вимогу працівника, лікаря, роботодавця або держорганів.

Нагадаємо, у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.