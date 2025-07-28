Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати з російського полону

фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Станом на сьогодні з російського полону вдалося звільнити 5 857 українців. Ще 555 осіб були повернуті поза обмінами

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з учасниками та координаторами процесу звільнення полонених, передає RegioNews.

"Провів зустріч із майже всіма в нашій команді, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм. Були представники штабу, служб, команда Офісу та наші звільнені – військові з різних напрямків фронту, зокрема з Маріуполя, "азовці”, парамедикиня Тайра, Леніє Умерова", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці. За словами президента, Україна не припиняє зусиль для повернення кожного зі своїх громадян.

Зокрема, в межах обмінів, які відбулися за посередництва Стамбула, вдалося повернути понад тисячу українських воїнів. Президент подякував усім, хто працює над визволенням українців, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд.

Нагадаємо, 23 липня пройшов уже 9-й обмін полоненими між Україною та РФ. Йдеться про обмін, про який домовлялись у Стамбулі. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені захисники.