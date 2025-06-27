12:02  27 червня
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
11:37  27 червня
На Сумщині 14-річний хлопець постраждав від вибуху патрону
05:40  27 червня
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 14:25

Казкова ціна: мати міністерки Юстиції купила квартиру в Києві за "космічною" знижкою

27 червня 2025, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти з'ясували, що мати Ольги Стефанішиної має квартиру в одному з ЖК у столиці. При цьому ціна, за якою житло було куплено, здивувала навіть ріелтора

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

За даними журналістів, у жовтні 2022 року мати міністерки юстиції Ольги Стефанішиної придбала трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Львівська площа" в Києві. Відомо, що площа житла становить 100 квадратних метрів.

Офіційно житло було придбано за 3 042 692 гривні — близько 83 205 доларів на момент купівлі. При цьому, зауважили ЗМІ, мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Ріелтор Олексій Глуничик підтвердив, що мати міністерки купила квартиру за "нереалістичною" ціною. За його словами, від 2 000 доларів за квадрат там продавали житло щонайменше.

У декларації самої Стефанішиної квартира мами не вказана. Хоча вказана інформація про іншу квартиру матері в столиці площею 74 квадратних метрів. З розмови з Надією Кравець журналістом стало зрозуміло, що її донька користується її квартирою, але якою саме — невідомо.

Нагадаємо, раніше колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму майже 9 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, чиновник не задекларував низку активів та майна. При цьому встановили, що у 2020-2021 роках його колишня дружина стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ольна Стефанишина декларацїї майно
ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова: що відомо
24 червня 2025, 21:40
Родина харківського поліцейського втратила розкішне майно на 7,8 млн грн
23 червня 2025, 19:21
У депутатки Дніпропетровської облради Маріанни Мірошниченко виявили незадеклароване майно на понад 1 млн грн
18 червня 2025, 14:13
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
На Закарпатті прикордонники в горах зі стрільбою зупиняли перевізника із порушниками
27 червня 2025, 14:53
Байковий цвинтар у Києві перетворився на смітник
27 червня 2025, 14:50
На Черкащині чоловік застрелив собаку: громаду сколихнув випадок жорстокого поводження з твариною
27 червня 2025, 14:41
На Закарпатті теща намагалася за 500 доларів підкупити прикордонників, щоб вивезти зятя
27 червня 2025, 14:37
На Україну насувається негода: очікується сильний вітер та грози
27 червня 2025, 14:26
На Донеччині комбата викрили у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових
27 червня 2025, 14:11
Внаслідок ракетного удару 27 червня по місту Самар на Дніпропетровщині зросла кількість загиблих
27 червня 2025, 14:06
Чернишов прокоментував підозру у справі про корупцію в Мінрегіоні
27 червня 2025, 14:00
У Бельгії зловмисники пробралися на військові склади і пошкодили обладнання, яке призначалося для України
27 червня 2025, 13:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »