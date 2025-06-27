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Журналісти з'ясували, що мати Ольги Стефанішиної має квартиру в одному з ЖК у столиці. При цьому ціна, за якою житло було куплено, здивувала навіть ріелтора

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

За даними журналістів, у жовтні 2022 року мати міністерки юстиції Ольги Стефанішиної придбала трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Львівська площа" в Києві. Відомо, що площа житла становить 100 квадратних метрів.

Офіційно житло було придбано за 3 042 692 гривні — близько 83 205 доларів на момент купівлі. При цьому, зауважили ЗМІ, мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Ріелтор Олексій Глуничик підтвердив, що мати міністерки купила квартиру за "нереалістичною" ціною. За його словами, від 2 000 доларів за квадрат там продавали житло щонайменше.

У декларації самої Стефанішиної квартира мами не вказана. Хоча вказана інформація про іншу квартиру матері в столиці площею 74 квадратних метрів. З розмови з Надією Кравець журналістом стало зрозуміло, що її донька користується її квартирою, але якою саме — невідомо.

Нагадаємо, раніше колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму майже 9 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, чиновник не задекларував низку активів та майна. При цьому встановили, що у 2020-2021 роках його колишня дружина стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.