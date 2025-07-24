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Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

В Україні ціни на кавун впали. Це пояснюють сонячною погодою, завдяки якій темпи дозрівання в полях прискорились. Хоча аналітики зауважили, що посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін у даному сегменті.

Станом на 23 липня вартість кавунів знизилась в середньому до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.

"При цьому самі виробники не виключають можливості подальшого цінового спаду в даному сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не лише місцевого, а й імпортного кавуна, а попит при цьому оцінюється як стриманий", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, черешня в Україні стала дорожче. Ґуртові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 гривень за кілограм.