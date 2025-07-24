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24 липня 2025, 01:20

У Сумській області збудують велике овочесховище: чому це важливо

24 липня 2025, 01:20
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Фото з відкритих джерел
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На Сумщині будуватимуть велике овочесховище. Це повинно допомогти, зокрема, соціальній сфері, яка не має можливості оперативно отримувати овочі

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

У Сумській області фермерське господарство "Здорово-Смачно" разом із департаментом агропромислового розвитку області ініціювало створення сучасного овочесховища. Очікується, що це буде сховище на 1 тисячу тонн.

За словами засновниці господарства Інни Пащенко, у Сумській області немає таких споруд. Тому заклади соціальної сфери в Сумах та Конотопі мають проблеми з тим, що не можуть швидко і в потрібній кількості придбати овочі.

"Зокрема, вони стикаються з труднощами в логістиці, що призводить до дефіциту овочевих продуктів на локальному ринку, особливо взимку та навесні. Зараз ми шукаємо інвесторів для реалізації цього проєкту", - розповіла Інна Пащенко.

Нагадаємо, що в Україні саме через відсутність умов зберігання під час війни втрачено понад 35% врожаю. За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, причина в тому, що втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання.

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