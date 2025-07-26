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В Україні цьогоріч найгірший врожай пшениці за останні десять років. Зокрема, через погодні умови

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич зазначив, що вартість пшениці в Україні за останній місяць зросла з менш ніж 8 тисяч до 9 тисяч гривень за тонну. На думку експерта, така динаміка збережеться. При цьому експортний потенціал пшениці може впасти до 15 мільйонів тонн, що значно нижче, якщо порівнювати з попередніми роками.

При цьому Іван Томич вважає, що гострих проблем не буде. На його думку, нам вистачить ресурсу для перекриття потреб хлібом, виробами з борошном. Проте, зауважив експерт, ціна на хліб зростатиме. У середньорічному вимірі хліб може подорожчати на 25%.

Нагадаємо, в Україні також дорожчає свинина. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм.