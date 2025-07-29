В Україні заблокували YouTube-канали відомого блогера

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YouTube заблокував на території України 6 каналів блогера Андрія Серебрянського, більш відомого як Андрій Луганський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що блогер і колишній телеведучий поширював на своїх каналах проросійські наративи.

"Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі Луганський перебуває за межами України.

Нагадаємо, у травні 2025 року Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які поширюють наративи Кремля. Серед них - Дмитро Василець, Мирослав Олешко та Олексій Арестович.