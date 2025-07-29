В Украине заблокировали YouTube-каналы известного блоггера
YouTube заблокировал на территории Украины 6 каналов блоггера Андрея Серебрянского, более известного как Андрей Луганский
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Отмечается, что блоггер и бывший телеведущий распространял по своим каналам пророссийские нарративы.
"Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
В настоящее время Луганский находится за пределами Украины.
Напомним, в мае 2025 года Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, распространяющих нарративы Кремля. Среди них – Дмитрий Василец, Мирослав Олешко и Алексей Арестович.
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