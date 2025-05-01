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Президент України підписав указ про запровадження санкцій. У список увійшли, зокрема, ті, хто поширює наративи Кремля

Про це повідомляється на порталі Офісу президента України, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 15 фізичних та 36 юридичних осіб. Санкції також запроваджено проти осіб, які поширюють російські наративи.

До списку потрапили: політолог Костянтин Бондаренко; лідер забороненої в Україні політичної партії "Держава" Дмитро Василець; блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України у 2023 році; публічний діяч та блогер, що перебуває за кордоном, Олексій Арестович та інші.

Нагадаємо, у квітні президент України підписав указ про запровадження санкцій проти чотирьох осіб. Це Сергій Арбузов (колишній урядовець при Азарові), Андрій Клюєв (ексголова адміністрації Віктора Януковича), Віктор Поліщук (колишній власник мережі "Ельдорадо"), Альони Шевцової (співвласниці "Айбокс банку").