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Президент підписав указ про нові персональні санкції, які торкнулися як українських політиків, так і російської журналістки

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №502/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 липня щодо запровадження персональних санкцій. У документі йдеться про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо низки фізичних і юридичних осіб.

Серед тих, хто потрапив під нові санкції, - колишні народні депутати України Геннадій Балашов і Наталія Королевська. Також у списку фігурує російська журналістка Юлія Латиніна. Указ набув чинності з моменту його офіційного опублікування.

Фото: офіційне інтернет-представництво президента України Володимира Зеленського

Санкції стали черговим кроком держави в межах протидії загрозам національній безпеці. Україна регулярно оновлює списки осіб, до яких застосовуються санкції, з огляду на їхні дії, що можуть підривати державний суверенітет та інтереси країни.

Раніше повідомлялося, ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю.