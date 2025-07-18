Євросоюз посилив тиск на Кремль: деталі 18-го пакету санкцій

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У п’ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу, а після цього Рада ЄС, схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Про це повідомила високий представник ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Каллас, цими санкціями ще більше обмежується військовий бюджет РФ.

"Ми ще більше обмежуємо військовий бюджет Кремля, націлившись на ще 105 кораблів "тіньового флоту", їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. Трубопроводи Північний потік будуть заборонені. Гранична ціна на нафту стане нижчою. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяють обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках", – розповіла посадовиця.

Також Каллас повідомила, що ЄС уперше вносить до санкційного списку реєстр прапорів судноплавства та найбільший нафтопереробний завод Роснєфті в Індії.

"Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей", – зазначила вона.

Окрім того, під нові обмеження ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від санкцій.

"Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках", - додала Каллас.

Реакція Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, це стало результатом спільної дипломатичної роботи, яку Україна активно вела разом із партнерами.

"Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений", — заявив глава держави, подякувавши усім, хто долучився до процесу.

Зеленський окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів країн-членів ЄС за принципову та об’єднану позицію щодо Росії. Особливу подяку він висловив Данії, яка з 1 липня розпочала головування в ЄС і вже демонструє активну позицію.

Як відомо, Єврокомісія ще на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти РФ. Однак його ухвалення блокувала Словаччина.

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