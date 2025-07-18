07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
03:05  18 липня
У Дніпрі стався скандал у маршрутці через російську музику
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 12:25

Євросоюз посилив тиск на Кремль: деталі 18-го пакету санкцій

18 липня 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п’ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу, а після цього Рада ЄС, схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Про це повідомила високий представник ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Каллас, цими санкціями ще більше обмежується військовий бюджет РФ.

"Ми ще більше обмежуємо військовий бюджет Кремля, націлившись на ще 105 кораблів "тіньового флоту", їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. Трубопроводи Північний потік будуть заборонені. Гранична ціна на нафту стане нижчою. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяють обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках", – розповіла посадовиця.

Також Каллас повідомила, що ЄС уперше вносить до санкційного списку реєстр прапорів судноплавства та найбільший нафтопереробний завод Роснєфті в Індії.

"Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей", – зазначила вона.

Окрім того, під нові обмеження ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від санкцій.

"Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках", - додала Каллас.

Реакція Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, це стало результатом спільної дипломатичної роботи, яку Україна активно вела разом із партнерами.

"Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений", — заявив глава держави, подякувавши усім, хто долучився до процесу.

Зеленський окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів країн-членів ЄС за принципову та об’єднану позицію щодо Росії. Особливу подяку він висловив Данії, яка з 1 липня розпочала головування в ЄС і вже демонструє активну позицію.

Як відомо, Єврокомісія ще на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти РФ. Однак його ухвалення блокувала Словаччина.

Читайте також: Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай Росія санкції Україна війна ЄС нафта флот
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Під Харковом втопився чоловік
18 липня 2025, 12:35
В Івано-Франківській області затримали IT-спеціаліста за співпрацю з рф
18 липня 2025, 12:30
На Буковині затримали трьох чоловіків, які заплатили понад 30 тисяч євро, за нелегальний виїзд у Молдову
18 липня 2025, 12:19
До 8 років тюрми: жителя Рівненщини судитимуть за побиття літнього односельця
18 липня 2025, 12:14
Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді
18 липня 2025, 12:07
Масове отруєння у Львові: кількість госпіталізованих різко зросла
18 липня 2025, 11:54
За добу українські військові ліквідували майже 1200 росіян
18 липня 2025, 11:45
Понад 30 ударів ножем: на Черкащині підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві
18 липня 2025, 11:42
На Тернопільщині померла жінка, яку облили бензином і підпалили
18 липня 2025, 11:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »