ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю
Європейський Союз опублікував 18-й пакет санкцій проти Росії, до якого вперше включено банки з Китаю та компанії ВПК Білорусі
Відповідний список з'явився в Офіційному журналі ЄС, передає RegioNews.
Під санкції потрапили:
- 22 російських банки, серед яких: Т-банк, Яндекс Банк, Банк Санкт-Петербург, Сургутнєфтєгазбанк, Озон Банк, Банк Дом.РФ, Фінам, Експобанк, Банк Зеніт тощо.
- 2 китайських банки: Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank — за надання криптовалютних послуг.
- 4 структури, пов'язані з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).
- 26 нових суб'єктів, пов’язаних із російським ВПК.
- 8 білоруських оборонних підприємств, зокрема: "Белвнешпромсервис", "Легмаш", "Рухсервомотор", "КБ Беспилотные Вертолеты", НТЦ ЛЕМТ БєлОМО тощо.
Також до списку додали 14 осіб і 41 організацію, причетних до підриву територіальної цілісності України.
Загальна кількість підсанкційних фізичних і юридичних осіб тепер перевищує 2500.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу, а після цього Рада ЄС, схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.
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