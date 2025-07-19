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19 липня 2025, 14:14

ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю

19 липня 2025, 14:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Європейський Союз опублікував 18-й пакет санкцій проти Росії, до якого вперше включено банки з Китаю та компанії ВПК Білорусі

Відповідний список з'явився в Офіційному журналі ЄС, передає RegioNews.

Під санкції потрапили:

  • 22 російських банки, серед яких: Т-банк, Яндекс Банк, Банк Санкт-Петербург, Сургутнєфтєгазбанк, Озон Банк, Банк Дом.РФ, Фінам, Експобанк, Банк Зеніт тощо.
  • 2 китайських банки: Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank — за надання криптовалютних послуг.
  • 4 структури, пов'язані з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).
  • 26 нових суб'єктів, пов’язаних із російським ВПК.
  • 8 білоруських оборонних підприємств, зокрема: "Белвнешпромсервис", "Легмаш", "Рухсервомотор", "КБ Беспилотные Вертолеты", НТЦ ЛЕМТ БєлОМО тощо.

Також до списку додали 14 осіб і 41 організацію, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Загальна кількість підсанкційних фізичних і юридичних осіб тепер перевищує 2500.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу, а після цього Рада ЄС, схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії.

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