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29 липня 2025, 14:29

Викрито та затримано ще трьох агентів РФ, які координували нові ракетні атаки на Україну

29 липня 2025, 14:29
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фото: Служба безпеки України
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала трьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, затримані передавали ворогу координати важливих об’єктів оборони та критичної інфраструктури, готуючи підґрунтя для нових ракетних ударів по Україні.

Одну з підозрюваних затримали в смт Донець Харківської області. За оперативними матеріалами, 46-річна жінка діяла на користь двох російських спецслужб - військової розвідки та ФСБ. Її завданням було виявлення позицій українських зенітно-ракетних комплексів, які прикривають повітряний простір прифронтових територій. Саме ці системи ППО були для ворога "ціллю №1". Після знищення оборонних позицій росіяни планували точкові удари по газорозподільній інфраструктурі напередодні опалювального сезону.

Агентів взяли під варту, їм загрожує довічне

Ще двох агентів СБУ затримала у Києві. Один із них - 32-річний фахівець у сфері ІТ - намагався встановити розташування радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп Повітряних сил ЗСУ. Інша підозрювана - місцева мешканка, яка надавала ворогу координати ремонтних баз українських військ, коригуючи атаки дронів. Щоб зібрати необхідні дані, агенти особисто об’їжджали об’єкти або розпитували знайомих під час повсякденного спілкування.

СБУ затримала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ

Під час обшуків у затриманих виявили мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку з кураторами з РФ. Усім трьом повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Зараз вони перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Операція проводилась у Києві, а також у Донецькій, Луганській та Київській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, п’ять років за держзраду: у Дніпрі засудили чоловіка, який готував удар по ТЕС і шпиталю.

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державна зрада СБУ коригувальник удари критична інфраструктура Харківська область
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