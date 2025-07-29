фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанные передавали врагу координаты важных объектов обороны и критической инфраструктуры, подготавливая основу для новых ракетных ударов по Украине.

Одну из подозреваемых задержали в пгт Донец Харьковской области. По оперативным материалам, 46-летняя женщина действовала в пользу двух российских спецслужб - военной разведки и ФСБ. Ее задачей было выявление позиций украинских зенитно-ракетных комплексов, которые прикрывают воздушное пространство прифронтовых территорий. Именно эти системы ПВО были для врага "целью №1". После уничтожения оборонительных позиций россияне планировали точечные удары по газораспределительной инфраструктуре накануне отопительного сезона.

Агентов взяли под стражу, им грозит пожизненное

Еще двоих агентов СБУ задержала в Киеве. Один из них - 32-летний специалист в сфере ИТ - пытался установить расположение радиолокационных станций и мобильных огневых групп ВСУ. Другая подозреваемая - местная жительница, которая предоставляла врагу координаты ремонтных баз украинских войск, корректируя атаки дронов. Чтобы собрать необходимые данные, агенты лично объезжали объекты или расспрашивали знакомых во время повседневного общения.

СБУ задержала троих подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Во время обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для связи с кураторами из РФ. Всем троим сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас они находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операция проводилась в Киеве, а также в Донецкой, Луганской и Киевской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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