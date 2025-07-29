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29 липня 2025, 12:12

В Ізюмському районі триває реконструкція Букінського водоводу: коли завершать роботи

29 липня 2025, 12:12
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фото: Ізюмська районна військова адміністрація
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У Харківській області тривають роботи з реконструкції ділянки Букінського водоводу, яка забезпечує водопостачання для Ізюмського району

Про це повідомляє Ізюмська районна військова адміністрація, передає RegioNews.

Проєкт є частиною ширшої програми з модернізації системи подачі води, що має на меті підвищити її надійність та якість.

У Ізюмському районі тривають роботи з реконструкції водоводу

Поряд із ліквідацією аварійних ділянок на мережах, спеціалісти проводять комплексну оцінку технічного стану існуючих трубопроводів. Окрему увагу приділяють заміні застарілих комунікацій, аби зменшити втрати води під час транспортування та мінімізувати ризики нових проривів. Заміна труб також має сприяти покращенню якості води, що надходить до споживачів.

Під час реконструкції водоводу фахівці обстежують кожну ділянку трубопроводу

Завершити реконструкцію планується до кінця серпня 2025 року. Після оновлення системи мешканці Ізюмщини отримають стабільне водопостачання, яке відповідатиме сучасним технічним вимогам та санітарним нормам.

Реалізація цього інфраструктурного проєкту також дозволить підвищити енергоефективність водогонів і скоротити витрати на їх обслуговування.

Раніше повідомлялося, Харківщина отримала спецавто для реагування на надзвичайні ситуації. Чотири громади Харківщини отримали спецавтівки для реагування на надзвичайні ситуації та підтримки населення.

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Ізюм Харківська область водопровід водопостачання Букінський водопровід модернізація інфраструктура
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