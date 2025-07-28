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28 липня 2025, 17:32

П’ять років за держзраду: у Дніпрі засудили чоловіка, який готував удар по ТЕС і шпиталю

28 липня 2025, 17:32
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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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У Дніпрі мешканця міста засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік збирав та передавав представникам російських спецслужб координати стратегічно важливих об'єктів. Йдеться, зокрема, про військові шпиталі, підрозділи терцентрів комплектування, блокпости, адміністративні будівлі та об’єкти енергетичної інфраструктури, серед яких і теплова електростанція.

За даними слідства, передача інформації здійснювалась через закриті канали зв’язку в одному з месенджерів. Отримані дані могли бути використані для планування ракетних ударів по місту та завдання шкоди силам оборони. Під час обшуків у зловмисника виявили докази його зв’язків з ворогом та цифрові сліди передачі розвідданих.

Прокурори Дніпропетровської області довели провину обвинуваченого у суді. Вирок, що передбачає 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, був підтверджений апеляційною інстанцією та наразі набрав чинності.

Суд визнав дніпрянина винним за статтею про державну зраду, що вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Києві судили айтівця Укртелекому за державну зраду.

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