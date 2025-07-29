Прикордонники Харківщини отримали партію дронів від американських волонтерів

фото: Дергачівська МВА

Прикордонники з громад Харківщини отримали партію дронів від американських партнерів. Передача відбулася за сприяння Харківської ОВА

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

Він зауважив, що захисники потребують постійної допомоги. Окрім бюджетної підтримки, влада налагоджує комунікацію з донорами, які розуміють ціну української боротьби за свободу і готові всебічно їй сприяти.

Посадовець додав, що підрозділ безпілотних систем ДПСУ "Стрікс" ефективно знищує техніку та живу силу ворога, яка намагається протиснутися через лінію державного кордону на територію Дергачівської та Золочівської громад.

"Завдяки допомозі наших друзів зі США — волонтерів Грега Холта та Раяна Ворнера, а також за підтримки мого радника В'ячеслава Фісуна, сьогодні воїни-прикордонники отримали 6 готових до бойової роботи FPV-дронів та один Mavic 3 Pro. Щиро вдячний пану Грегу, пану Раяну та усім американцям, які допомагають Україні реальними справами і справжніми діями!", — зазначив Вячеслав Задоренко.