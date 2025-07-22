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В Україні покращились погодні умови. Це вплинуло на ціни на молоду картоплю

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

З початку тижня в Україні випускна ціна молодої картоплі впала до 11-18 гривень за кілограм. Основною причиною називають покращення погодних умов. Також зіграло роль те, що в багатьох регіонах почався активний збір врожаю, а значить — збільшилась пропозиція.

При цьому якщо порівнювати ціни з минулим роком, то молода картопля цьогоріч подорожчала на 25%. На думку аналітиків, негативні цінові тенденції в цьому сегменті можуть зберегтися й надалі внаслідок поступового збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчала цибуля. Якщо минулого року середня вартість дорівнювала 24,36 гривні за кілограм, то у 2025 вартість становить вже 31,28 гривні.