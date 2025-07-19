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В Україні черешня знову стала дорожче. Експерти пояснюють це, зокрема, зниженням урожайності

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

Станом на 18 липня ґуртові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 гривень за кілограм. Точна вартість залежить від якості, сорту та обсягів партій. Аналітики зауважили, що вартість черешні вже щонайменше на 10% вища, аніж минулого тижня.

Зазначається, що вартість черешні цьогоріч в Україні часто перевищує показники минулого року. Це пояснюють зниженням урожайності фруктів. Зокрема, через аномальні погоди наприкінці весни.

"Висока вартість часто спричиняла зниження попиту на цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі не були готові купувати місцеву ягоду за настільки високими цінами", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що також в Україні дорожчають яблука. Ціни на деякі сорти коштують більш ніж 100 гривень за кілограм.