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Один из самых популярных овощей снова начал дорожать. Только за неделю цена изменилась на 19%

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине снова начинает дорожать огурец. Это объясняют сокращением предложения из-за неблагоприятных погодных условий. При этом спрос остается высоким.

По состоянию на 25 июля украинские тепличные комбинаты вели реализацию огурца не дешевле 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг). В среднем это на 19% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

Если сравнивать цены с прошлым годом, то фиксируют удешевление огурцов на 24%. В то же время, производители не исключают, что если погода улучшится, цены снова могут измениться.

Напомним, в Украине снизился урожай пшеницы. Эксперты предполагают, что в результате в этом году хлеб в Украине может подорожать на 25%.