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В Украине в этом году самый плохой урожай пшеницы за последние десять лет. В частности, из-за погодных условий

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что стоимость пшеницы в Украине за последний месяц выросла с менее чем 8 тысяч до 9 тысяч гривен за тонну. По мнению эксперта, подобная динамика сохранится. При этом экспортный потенциал пшеницы может упасть до 15 миллионов тонн, что значительно ниже по сравнению с предыдущими годами.

При этом Иван Томич считает острых проблем не будет. По его мнению, нам хватит ресурса для перекрытия потребностей хлебом, мукой. Однако отметил эксперт, цена на хлеб будет расти. В среднегодовом исчислении хлеб может подорожать на 25%.

Напомним, в Украине также дорожает свинина. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм.