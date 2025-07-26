11:45  25 июля
Жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания
07:58  25 июля
В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности
05:05  25 июля
Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша
UA | RU
UA | RU
26 июля 2025, 02:20

В Украине может подорожать хлеб: эксперты назвали причину

26 июля 2025, 02:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине в этом году самый плохой урожай пшеницы за последние десять лет. В частности, из-за погодных условий

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что стоимость пшеницы в Украине за последний месяц выросла с менее чем 8 тысяч до 9 тысяч гривен за тонну. По мнению эксперта, подобная динамика сохранится. При этом экспортный потенциал пшеницы может упасть до 15 миллионов тонн, что значительно ниже по сравнению с предыдущими годами.

При этом Иван Томич считает острых проблем не будет. По его мнению, нам хватит ресурса для перекрытия потребностей хлебом, мукой. Однако отметил эксперт, цена на хлеб будет расти. В среднегодовом исчислении хлеб может подорожать на 25%.

Напомним, в Украине также дорожает свинина. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены хлеб
В Украине подорожала популярная рыба: что с ценами
23 июля 2025, 03:40
Почему в Украине дорожает черешня - аналитики назвали причины
22 июля 2025, 02:00
В Украине снова изменилась стоимость молодого картофеля: сколько теперь стоит килограмм
22 июля 2025, 01:20
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Украине продолжает дешеветь популярная ягода
26 июля 2025, 03:00
Как изменится курс доллара: эксперты объяснили, от чего зависит курс валют к 2026 году
26 июля 2025, 02:40
"Есть те, кто сейчас воюет против Украины": как РФ ворует детей и использует их в войне
26 июля 2025, 02:00
Илон Маск осложнил для Украины контрнаступление - Reuters
26 июля 2025, 01:40
На трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку
26 июля 2025, 01:20
Боятся политических преследований: десятки депутатов не хотят восстанавливать полномочия НАБУ и САП
25 июля 2025, 23:55
Смертельное ДТП в Кривом Роге: легковый автомобиль влетел в автокран
25 июля 2025, 22:55
В Черкасской области разоблачили администратора Telegram-канала, который сообщал о ТЦК
25 июля 2025, 22:35
Протесты продолжаются: сотни киевлян вышли на улицы
25 июля 2025, 21:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виталий Сыч
Данило Мокрик
Все блоги »