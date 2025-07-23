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23 липня 2025, 03:40

В Україні подорожчала популярна риба: що з цінами

23 липня 2025, 03:40
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Ілюстративне фото
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В Україні впав вилов популярної річкової риби. Внаслідок цього ціни зросли

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС і падіння рівня водосховища вилов щуки та товстолобика в Україні різко упав. Внаслідок цього ціни на ці види риби у магазинах та на ринку значно змінились.

Іхтіолог Юлія Куцоконь пояснила, що зараз заборонено виходити на воду на човнах рибалкам-любителям. При цьому промисловцям теж стало важко отримувати дозволи. Зокрема, через воєнний стан. Це вплинуло на ціни. За даними журналістів, кілограм щуки в різних мережах зараз коштує так:

  • Varus 399 гривень;
  • Сільпо 339 гривень;
  • Auchan 440 гривень;
  • Ринок "Шувар" 236 гривень.

При цьому кілограм товстолоба коштує так:

  • Varus 179,90 гривні;
  • Сільпо 111 гривень;
  • Auchan 149 гривень.

Нагадаємо, в Україні за червень значно зросли ціни на м'ясо. Вартість популярних видів зросла на 20-30%. Наприклад, кілограм свинячого ошийка досягла вартості понад 330 гривень.

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