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Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.

Аналітики пояснили, що подорожчання черешні в Україні в 2025 році можна пояснити тим, що зараз впала врожайність. При цьому є й інші фактори, які впливають на вартість місцевої ягоди.

Експерти пояснили, що сезон черешні у 2024 році завершився значно раніше, ніж у попередньому році. Тобто, минулого року виробники відвантажували останні партії ягід приблизно на тиждень пізніше та за ціною, що була в середньому на 45% нижчою.

"Основними чинниками такої різниці стали не лише погіршення врожайності, а й зростання витрат на вирощування культури. Це вплинуло як на зменшення пропозиції, так і на підвищення роздрібних цін, що, своєю чергою, знизило споживчий попит на ягоду", - пояснили експерти.

Нагадаємо, в Україні ґуртові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 гривень за кілограм. За підрахунками аналітиків, якщо порівнювати з минулим тижнем, то вартість ягоди зросла на 10%.