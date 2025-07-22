Чому в Україні дорожчає черешня - аналітики назвали причини
Українців здивувало різке подорожчання популярної ягоди. Аналітики роз'яснили, що саме впливає на ціну
Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.
Аналітики пояснили, що подорожчання черешні в Україні в 2025 році можна пояснити тим, що зараз впала врожайність. При цьому є й інші фактори, які впливають на вартість місцевої ягоди.
Експерти пояснили, що сезон черешні у 2024 році завершився значно раніше, ніж у попередньому році. Тобто, минулого року виробники відвантажували останні партії ягід приблизно на тиждень пізніше та за ціною, що була в середньому на 45% нижчою.
"Основними чинниками такої різниці стали не лише погіршення врожайності, а й зростання витрат на вирощування культури. Це вплинуло як на зменшення пропозиції, так і на підвищення роздрібних цін, що, своєю чергою, знизило споживчий попит на ягоду", - пояснили експерти.
Нагадаємо, в Україні ґуртові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 гривень за кілограм. За підрахунками аналітиків, якщо порівнювати з минулим тижнем, то вартість ягоди зросла на 10%.