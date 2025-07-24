Українські воїни вчаться стріляти з гранатометів на лазерних тренажерах

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Ці лазерні тренажери — сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7", — йдеться в повідомленні.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

За даними відомства, пристрій виконаний у формі імітаційного боєприпасу, що встановлюється на гранатомет. Дальність ураження умовних цілей за допомогою цього тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7.

Зазначається, що імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Також тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали на озброєння дистанційно керований бойовий модуль "Хижак" українського виробництва.