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23 липня 2025, 02:55

Бригада "Гарт" атакувала позиції росіян під Вовчанськом

23 липня 2025, 02:55
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фото: ДПСУ
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Пілоти-аеророзвідники та артилеристи бригади "Гарт" продовжують ефективно нищити російських окупантів на Вовчанському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що "очі" прикордонників вираховують навіть замасковані ворожі цілі, що намагаються сховатися в "зеленці". Так, днями захисники виявили легкий бронетранспортер із десантом ("мотолигу").

"На Харківщині прикордонники "мотолижать" окупантів. Ворожий транспортний засіб було знищено", — йдеться в повідомленні.

Також гармаші-прикордонники завдали вогневих уражень по опорних пунктах росіян і знешкодили 17 окупантів

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники уразили за допомогою безпілотників техніку та укриття військ РФ.

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