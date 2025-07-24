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24 июля 2025, 06:35

Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах

24 июля 2025, 06:35
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ отечественную систему лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Эти лазерные тренажеры - современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7", - говорится в сообщении.

Устройство также поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные обучающие решения.

По данным ведомства, устройство выполнено в форме имитационного боеприпаса, устанавливаемого на гранатомет. Дальность поражения условных целей с помощью этого тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7.

Отмечается, что имитатор позволяет отрабатывать подготовку к ведению огня, прицеливание, выстрел, соблюдение мер безопасности во время стрельбы. Также тренажер имеет функцию имитации поражения реактивной струей.

Напомним, ранее Силы обороны получили на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник" украинского производства.

Также ВСУ передали отечественный тренировочный комплект UF, что экономит боеприпасы.

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