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15 липня 2025, 06:10

ЗСУ озброїли дистанційним бойовим модулем, що стріляє на землі та в повітрі

15 липня 2025, 06:10
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно керований бойовий модуль "Хижак" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Він здатен вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Встановлені на модуль кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами стандарту НАТО та радянського зразка.

"Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ багатофункціональний безпілотний наземний комплекс "TERMIT".

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