ЗСУ озброїли дистанційним бойовим модулем, що стріляє на землі та в повітрі

фото: Міністерство оборони України

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Він здатен вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Встановлені на модуль кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами стандарту НАТО та радянського зразка.

"Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі", — заявили в Міноборони.