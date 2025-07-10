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10 липня 2025, 06:10

Сили оборони отримали тренувальний комплект, що економить боєприпаси

10 липня 2025, 06:10
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ вітчизняний тренувальний комплект "UF". Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування особового складу за різними тактичними сценаріями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається. Використання "UF" не потребує застосування боєприпасів. Водночас максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

"Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи. Його можна використовувати за складних погодних умов — має захист від вологи та пилу на рівні IP65", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали на озброєння безпілотники "R-34-T" для лазерної підсвітки цілей.

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