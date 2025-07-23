У четвер в Україні очікується до +34 градусів, але подекуди пройдуть дощі з грозами

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Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 24 липня в Україні локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, ввечері на Львівщині.

На сході місцями очікуються штормові пориви північно-західного вітру.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +25…+29 градусів, у центральній частині та в східних областях +28…+32, на півдні України +29…+34 градуси.

У Києві 24 липня опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься у межах +27…+29 градусів.

Нагадаємо, 22 липня у Києві затопило головну площу країни - Майдан Незалежності.