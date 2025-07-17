Львів знову затопило після дощу
Львів та Львівщину у четвер, 17 липня, знову затопило після зливи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Типовий Львів.
Низку вулиць Львова знову затопило після зливи. Окрім цього користувачі у соцмережах повідомили, що затопило вулиці й у Стрию. Після рясного дощу на окремих ділянках автомобілі опинилися у воді.
Нагадаємо, 10 липня на Львівщині пройшли сильні дощі, через що з берегів вийшли річки Щирка та Зубра. У Львові підтопило автостоянку.
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