фото: Телеграм/Реальний Київ

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У столиці через інтенсивні опади затопило площу Галицьку в напрямку проспекту Берестейського. Через підтоплення рух транспорту на цій ділянці суттєво ускладнений.

За повідомленнями очевидців, вода покриває частину проїжджої частини, через що водії змушені знижувати швидкість або об’їжджати затоплену територію. На місці утворився затор. Комунальні служби ще не встигли ліквідувати наслідки негоди.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, обирати альтернативні маршрути та враховувати ситуацію при плануванні поїздок. Синоптики попереджають про можливість нових злив у найближчі години, тож ситуація на дорогах може ускладнитися ще більше.

Раніше повідомлялося, де буде спека до +35 градусів, а де - дощі з грозами: синоптик дала прогноз погоди на вихідні.