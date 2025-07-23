В четверг в Украине ожидается до +34 градусов, но иногда пройдут дожди с грозами
Завтра на большинстве территории Украины будет преобладать сухая погода
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 24 июля в Украине локальные кратковременные грозовые дожди пройдут на Сумщине, кое-где на Тернопольщине, Хмельнитчине, вечером во Львовской области.
На востоке местами ожидаются штормовые порывы северо-западного ветра.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28...+32, на юге Украины +29...+34 градуса.
В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться в пределах +27… +29 градусов.
Напомним, 22 июля в Киеве затопило главную площадь страны – Майдан Незалежности.
В Киеве из-за ливня водители застряли в пробке - что происходитВсе новости »
20 июля 2025, 17:54Львов снова затопило после дождя
17 июля 2025, 21:22Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: какие области под угрозой
16 июля 2025, 07:55
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Полицейские под обстрелами эвакуировали 5 человек из Константиновки
23 июля 2025, 15:38Кадровые изменения в Минобороны: Тимошенко больше не советник Умерова
23 июля 2025, 15:21На Харьковщине открыли еще одну модульную амбулаторию
23 июля 2025, 15:20В Киеве продолжается ликвидация последствий непогоды 22 июля
23 июля 2025, 15:09Семья полковника СБУ обзавелась элитным жильем в трех городах Украины
23 июля 2025, 15:01Стала жертвой фейковой криптобиржи: в Прикарпатье женщина потеряла 600 тыс грн
23 июля 2025, 14:59Стало известно, когда Украина получит анонсированные Трампом Patriot
23 июля 2025, 14:46В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов
23 июля 2025, 14:44Мошенницу, обворовавшую украинцев на 50 млн грн под видом сборов на дроны, экстрадировали из ОАЭ
23 июля 2025, 14:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »