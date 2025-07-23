В четверг в Украине ожидается до +34 градусов, но иногда пройдут дожди с грозами

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Завтра на большинстве территории Украины будет преобладать сухая погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 24 июля в Украине локальные кратковременные грозовые дожди пройдут на Сумщине, кое-где на Тернопольщине, Хмельнитчине, вечером во Львовской области.

На востоке местами ожидаются штормовые порывы северо-западного ветра.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28...+32, на юге Украины +29...+34 градуса.

В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться в пределах +27… +29 градусов.

Напомним, 22 июля в Киеве затопило главную площадь страны – Майдан Незалежности.