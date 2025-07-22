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22 липня 2025, 18:16

У Києві після зливи затопило головну площу країни - Майдан Незалежності

22 липня 2025, 18:16
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фото: скріншот із відео/Times of Ukraine: Новини | Україна
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Стихія вивела з ладу центр Києва - вода заблокувала рух і стала викликом для комунальників

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Після потужної зливи, що пройшла Києвом 22 липня, затопило одну з центральних частин міста - Майдан Незалежності. Опади були настільки інтенсивними, що вода заповнила проїжджу частину й тротуари, утворивши потоки, які зносили сміття та заважали пересуванню як пішоходам, так і транспорту.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та очевидців на ділянці в районі Хрещатика та підземного переходу біля станції метро "Майдан Незалежності" вода сягала кількох десятків сантиметрів, через що ускладнився рух автівок, а частина маршрутів громадського транспорту тимчасово змінила схему курсування.

У соцмережах активно публікують відео з місця подій: на кадрах видно, як люди намагаються пройти підтопленими вулицями, а каналізація не справляється з обсягом дощу. Деякі користувачі описують ситуацію як "стихійний потоп" або "міський армагедон".

Нагадаємо, у Києві через зливу водії застрягли в заторі - що відбувається.

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негода погода Київ транспорт Майдан потоп Хрещатик злива
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