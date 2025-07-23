Вирастюк рассказал, почему голосовал за скандальный закон о НАБУ и САП

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Эти антикоррупционные органы занимались не тем, что нужно делать

Как передает RegioNews, об этом народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк сообщил в комментарии Tribuna.com.

"Видимо, потому что они занимались не до конца тем, что нужно делать. Собирали на кого нужно и на кого не нужно, показывали немаленький объем работы, передавали в прокуратуру. Дальше их не интересовало то, что будет происходить – главное пришить человеку какую-нибудь проблему, а доказывать обратное – это твоя личная проблема", - заявил нардеп.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.