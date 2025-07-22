Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили організоване наркоугруповання, яке продавало заборонені речовини в усіх регіонах держави. Відомо, що в групу входило дев'ять осіб. Вони організували виробництво в нарколабораторіях. Згодом альфа-PVP та амфетамін вони продавали в усіх областях.

Відомо, що на місяць зловмисники виробляли близько 50 кілограмів "товару". Це за цінами "чорного ринку" понад 7 мільйонів гривень.

"Загалом, за результатами спецоперації, правоохоронці виявили та вилучили наркотиків на понад 55 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку. Поліцейські затримали девʼять учасників злочинного угруповання та повідомили їм про підозру", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили молодого хлопця, який торгував психотропами через соцмережі. Під час обшуків у нього знайшли понад кілограм наркотиків, розфасованих у спеціальні пакети.