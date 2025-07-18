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18 липня 2025, 18:36

В Івано-Франківській області затримали 18-річного наркоторговця з понад сотнею "закладок"

18 липня 2025, 18:36
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фото: Національна поліція України
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Поліцейські Коломиї затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків на території міста

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, юнак займався збутом заборонених речовин методом "закладок" - він налагодив комунікацію з клієнтами через месенджер, де приймав замовлення, а після отримання коштів розкладав згортки з наркотиками по місту та надсилав покупцям координати.

Затримання наркоторгівця в Івано-Франківській областіЗатримання наркоторгівця в Івано-Франківській області

Затримання відбулося просто на вулиці. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у підозрюваного понад 100 згортків з порошком білого кольору, ймовірно - амфетаміном. Усі речовини скеровано на експертизу, яка має підтвердити або спростувати наявність наркотичних складників.

Слідчі затримали хлопця в межах статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують незаконне зберігання та збут наркотиків, що передбачено частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу. У разі доведення вини, фігуранту загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Процесуальний нагляд у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, тільки-но вийшов з-під варти: на Закарпатті засудили "нарко-бізнесмена".

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