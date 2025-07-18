фото: поліція Черкащини

Викрили молодого чоловіка, який, за версією слідства, торгував наркотиками через Telegram

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловік створив Telegram-канал, через який налагодив продаж психотропних речовин. Клієнтам він пропонував "Alfa PVP” - один з небезпечних синтетичних стимуляторів.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта поліцейські виявили понад кілограм наркотиків, розфасованих у спеціальні пакети. Усе вилучене спрямували на експертне дослідження. Також правоохоронці ліквідували Telegram-канал, який зловмисник використовував для незаконної діяльності.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 ККУ - незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялося про підозрілий пакунок на 400 грамів: у Дніпрі затримали чоловіка з кристалічною речовиною.