У Черкасах 23-річний чоловік торгував психотропними речовинами через Telegram
Викрили молодого чоловіка, який, за версією слідства, торгував наркотиками через Telegram
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
За попередніми даними, чоловік створив Telegram-канал, через який налагодив продаж психотропних речовин. Клієнтам він пропонував "Alfa PVP” - один з небезпечних синтетичних стимуляторів.
Під час санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта поліцейські виявили понад кілограм наркотиків, розфасованих у спеціальні пакети. Усе вилучене спрямували на експертне дослідження. Також правоохоронці ліквідували Telegram-канал, який зловмисник використовував для незаконної діяльності.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 ККУ - незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.
Раніше повідомлялося про підозрілий пакунок на 400 грамів: у Дніпрі затримали чоловіка з кристалічною речовиною.