фото: поліція Черкащини

Поліція Черкаської області припинила діяльність злочинної групи, яка займалася незаконним розповсюдженням наркотиків через поштові сервіси

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, двоє місцевих чоловіків віком 44 та 54 роки організували канал збуту за допомогою пересилки за допомогою поштоматів.

18 липня неподалік одного з поштоматів у місті Городище правоохоронці затримали підозрюваних. Під час огляду посилки вони виявили 201 поліетиленовий пакунок з метадоном, що свідчить про масштабну діяльність групи.

За процесуального керівництва Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Суд уже обрав запобіжні заходи для підозрюваних.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин справи та можливих співучасників злочину.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині затримали наркодилерку, яка надсилала "заборонені посилки".