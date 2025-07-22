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22 липня 2025, 13:35

Камера, навушник і $1500: викрито масштабну схему шахрайства з іспитами на водійські права

22 липня 2025, 13:35
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фото: Національна поліція України
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Розкрито організовану схему обману під час складання теоретичних іспитів на водійські права в кількох регіонах України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Нацполіція викрила незаконну схему під час складання теоретичних іспитів на водійські права, яку організували мешканці Рівненської області. Зловмисники заробляли, допомагаючи охочим обійти законні процедури під час тестування. Для цього вони використовували власноруч виготовлені технічні пристрої та хитрощі.

Нацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерамиНацполіція знешкодила шахрайську схему складання водійських іспитів із прихованими камерами

Клієнтів одягали в спеціальний одяг з прихованою камерою, вставляли мікронавушники і видавали телефони для зв’язку з оператором. Частина пристроїв була закріплена безпосередньо на тілі учасників. Така система дозволяла бачити питання іспиту на екрані оператора, який у режимі реального часу передавав правильні відповіді через навушник.

Вартість послуги коливалася від тисячі до півтори тисячі доларів. Організатори діяли у кількох регіонах країни, зокрема підозрювані були активні і на Тернопільщині. Спільноту шахраїв викрили оперативники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та слідчі поліції Рівненської області під час спроби проведення чергової оборудки у Тернопільському територіальному сервісному центрі.

Раніше повідомлялося, у Харкові викрили ділка, який "допомагав" отримувати водійські права.

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права екзамен водійське посвідчення шахрайство навушники Рівненська область Тернопільська область
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