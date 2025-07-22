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22 липня 2025, 02:40

На Рівненщині пожежа забрала життя чоловіка

22 липня 2025, 02:40
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скріншот із відео
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Смертельна пожежа сталася вночі 21 липня у селі Глинськ Рівненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Займання виникло близько 02:10 у приватному житловому будинку на вулиці Садки.

"Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили мертве тіло громадянина 1958 року народження", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники загасили займання. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 16 липня в селищі Летичів Хмельницького району внаслідок пожежі загинув молодий чоловік.

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