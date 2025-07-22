На Рівненщині пожежа забрала життя чоловіка
Смертельна пожежа сталася вночі 21 липня у селі Глинськ Рівненського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.
Займання виникло близько 02:10 у приватному житловому будинку на вулиці Садки.
"Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили мертве тіло громадянина 1958 року народження", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники загасили займання. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 16 липня в селищі Летичів Хмельницького району внаслідок пожежі загинув молодий чоловік.
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