фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Нацполиция разоблачила незаконную схему при сдаче теоретических экзаменов на водительские права, которую организовали жители Ровенской области. Злоумышленники зарабатывали, помогая желающим обойти законные процедуры во время тестирования. Для этого они использовали собственноручно изготовленные технические устройства и уловки.

Клиентов одевали в специальную одежду со скрытой камерой, вставляли микронаушники и выдавали телефоны для связи с оператором. Часть устройств была закреплена непосредственно на теле участников. Такая система позволяла видеть вопросы экзамена на экране оператора, который в режиме реального времени передавал правильный ответ через наушник.

Стоимость услуги колебалась от тысячи до полутора тысяч долларов. Организаторы действовали в нескольких регионах страны, в том числе подозреваемые были активны и в Тернопольской области. Сообщество мошенников разоблачили оперативники Ровенского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции и следователи полиции Ровенской области при попытке проведения очередной сделки в Тернопольском территориальном сервисном центре.

Ранее сообщалось, в Харькове разоблачили дельца, который "помогал" получать водительские права.