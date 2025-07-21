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21 липня 2025, 21:50

Жбурляли собаку і знімали на камеру: на Рівненщині розслідують жорстоке поводження з твариною

21 липня 2025, 21:50
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Фото: Нацполіція
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На Рівненщині правоохоронці встановлюють обставини жорстокого поводження з тваринами. Відомо, що друзі чоловіка лише спостерігали, і навіть знімали

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Під час моніторингу соцмереж рівненські правоохоронці знайшли відео, де чоловік на клондайку жбурляє собаку. Потім він кинув тварину у лунку. При цьому поруч із чоловіком були його товариші. Вони спостерігали і нічого не робили. Один із них навіть знімав це на відео.

"За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.299 КК України. Тривають слідчі дії. Також проводиться перевірка щодо законності родовища й, відповідно — видобутку бурштину", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині 49-річний чоловік вистрілив у собаку з пневматичної гвинтівки. Внаслідок поранення тварина загинула.

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тварини поліція Рівненська область
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